L’addio al principe Filippo: il dolore della Regina. William e Harry si parlano davanti alla bara del nonno (Di sabato 17 aprile 2021) 'addio al principe Filippo, marito di Elisabetta II, nel castello di Windsor. Le note della musica che segnano il richiamo al servizio dei marinai nella Royal Navy britannica ha suggellato oggi la conclusione dei funerali del 99enne principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta, nella cappella di St George. William e Harry si sono parlati L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 17 aprile 2021) 'addio al, marito di Elisabetta II, nel castello di Windsor. Le notemusica che segnano il richiamo al servizio dei marinai nella Royal Navy britannica ha suggellato oggi la conclusione dei funerali del 99enne, consorteElisabetta, nella cappella di St George.si sono parlati L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Adnkronos : Oggi l’addio a #Filippo, il dolore della Regina Elisabetta. #PrincePhilipfuneral - EEvienia : RT @profmanontroppo: Che giornata di sole splendida per dare l’addio al principe Filippo! - barinewstv : L’ADDIO AL PRINCIPE FILIPPO, LA REGINA ELISABETTA IN LACRIME - infoitinterno : L'addio al principe Filippo, l'arrivo della regina Elisabetta - Trentin0 : IMMAGINI - L'Inghilterra si ferma per l'addio al principe Filippo. Solo una trentina, causa Covid, i partecipanti.… -