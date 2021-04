L' accusa di stupro dei pm al figlio di Grillo | che nega | Sesso consenziente

(Di sabato 17 aprile 2021) “Costretta ad avere rapporti sessuali in camera da letto e nel box del bagno”, “afferrata per la testa a bere mezza bottiglia di vodka” e “costretta ad avere rapporti di gruppo” dai quattro giovani indagati che hanno “approfittato delle sue condizioni di inferiorità psicologica e fisica” di quel momento. È l’atto didella Procura di Tempio Pausania, in provincia di Sassari, a carico di quattro ragazzi della Genova bene, tra cui Ciro, ilventenne del garante del Movimento 5 stelle, Beppe. Lo riporta un lungo servizio dell’agenzia di stampa Adnkronos. Pagine su pagine di orrori raccontati dalla giovane studentessa italo-svedese S.J, di appena 19 anni, che avrebbe subito, nella notte tra il 15 e il 16 luglio del 2019, una violenza di gruppo nella villa in Costa Smeralda di proprietà di ...

Corriere della Sera

Per l'è stata 'violenza sessuale di gruppo'. L'inchiesta è a carico di Ciro Grillo, Edoardo ... come poi ha raccontato una ragazza di 19 anni, si sarebbero resi responsabili didi gruppo. ...Ma una notte, il 16 luglio, come poi ha raccontato la ragazza di 19 anni, si sarebbero resi responsabili didi gruppo. A loro carico ci sarebbero anche alcune fotografie che i consulenti della ..."Tenuta per i capelli e costretta ad avere rapporti sessuali". Procura di Tempio Pausania verso il rinvio a giudizio ...Il tempo sta per scadere per il deposito della richiesta di rinvio a giudizio per Ciro Grillo, figlio di Beppe, e altri tre ragazzi accusati di ...