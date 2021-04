La vigilia di Milan-Genoa | le parole dei mister

(Di sabato 17 aprile 2021) Stefano Pioli e Davide Ballardini hanno parlato ai microfoni alladi. La gara si disputerà domenica 18 aprile alle ore 12,30 presso lo stadio San Siro dio. Cosa ha detto Stefano Pioli? Il tecnico ha parlato della gara e dei singoli.“Rispetto alla partita contro la Sampdoria voglio un atteggiamento più aggressivo e intenso, bisogna partire subito con l’approccio giusto. Dobbiamo pensare che ogni singolo pallone può essere quello decisivo. Vogliamo tornare alla vittoria a San Siro, dopo tanto tempo: dovremo farlo con scelte precise, cercando di avere più qualità e convinzione nell’ultimo quarto di campo. Se ho parlato con Donnarumma? Parlo costantemente con i giocatori. Il nostro futuro è adesso. Per le altre situazioni ho la fortuna di avere una società molto attenta: Maldini ha parlato ...

FugaDavide : MILAN GENOA LA VIGILIA..... E UN APPLAUSO A MARIONE MANDZUKIC

