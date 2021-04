"La vaccinazione non basta, bisogna mantenere le restrizioni" (Di sabato 17 aprile 2021) AGI – Gli interventi non farmaceutici (NPI) a livello di popolazione saranno ancora fondamentali per gestire la pandemia in Italia, aggravata dall'emergere delle nuove varianti altamente contagiose, almeno finché l'indice di trasmissione e il tasso di mortalità non saranno paragonabili a quelli dell'influenza stagionale. Lo sottolinea uno studio, pubblicato sulla rivista Nature e condotto dagli scienziati dell'Università di Trento, della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, dell'Università di Udine, del Politecnico di Milano, che hanno utilizzato un modello matematico per valutare il numero delle vittime e i costi del sistema sanitario in base a diversi scenari considerati. Il team, guidato da Giulia Giordano, dell'Università di Trento, ha infatti utilizzato SIDARTHE, un modello che prevede la diffusione delle infezioni da SARS-CoV-2, e le stime di previsione basate sui dati ... Leggi su agi (Di sabato 17 aprile 2021) AGI – Gli interventi non farmaceutici (NPI) a livello di popolazione saranno ancora fondamentali per gestire la pandemia in Italia, aggravata dall'emergere delle nuove varianti altamente contagiose, almeno finché l'indice di trasmissione e il tasso di mortalità non saranno paragonabili a quelli dell'influenza stagionale. Lo sottolinea uno studio, pubblicato sulla rivista Nature e condotto dagli scienziati dell'Università di Trento, della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, dell'Università di Udine, del Politecnico di Milano, che hanno utilizzato un modello matematico per valutare il numero delle vittime e i costi del sistema sanitario in base a diversi scenari considerati. Il team, guidato da Giulia Giordano, dell'Università di Trento, ha infatti utilizzato SIDARTHE, un modello che prevede la diffusione delle infezioni da SARS-CoV-2, e le stime di previsione basate sui dati ...

Ultime Notizie dalla rete : vaccinazione non Arriva il pass per spostarsi tra regioni di colore diverso All'interno quindi non si potrà servire cibo, è quello che prevederà il nuovo decreto. Solo dal ... ad esempio, chiedendo agli spettatori il pass sanitario che prova l'avvenuta vaccinazione o comunque ...

Vaccini Italia: a che punto siamo? Il report in Pdf regione per regione ... dove si sono concentrati il 95% dei decessi" - non appare facilissimo da raggiungere. Le priorità ... Parallelamente va completata la vaccinazione di tutto il personale sanitario e sociosanitario - le ...

Vaccinati con la prima dose 10,1 milioni di italiani, uno su sei Nell'ultima settimana la media delle somministrazioni è stata di 291mila dosi al giorno, da qui a giungo dovrebbero arrivare in Italia come stima 'prudenziale 45 milioni di dosi ...

Oltre diecimila fragili Prime dosi sotto il 40% Ma per loro da oggi scatta l’accelerazione Da oggi al 25 aprile la Usl ha in calendario 3.500 vaccinazioni con AstraZeneca (fascia età 70 – 79 anni), 2.500 con Pfizer (over 80), 5.000 ancora con Pfizer (estremamente vulnerabili) e 4.000 con Mo ...

