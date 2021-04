La Unidad | su Rai4 la serie spagnola sull’antiterrorismo

(Di sabato 17 aprile 2021) La- Fariba Sheikhan Letv investigative d’importazione sono da sempre un cult del sabato sera dell’azienda pubblica, su Rai 2 ma anche su Rai 4, che da stasera in prima serata, archiviati i traffici di Narcos: Messico, ospiterà un prodotto iberico in prima tv assoluta. Si intitola Lae racconterà il lavoro di un’unità investigativa della polizia, che agisce nel settore dell’antiterrorismo. Questo action thriller, creato da Dani de la Torre insieme al regista italiano Alberto Marini, è basato sulle vere testimonianze di professionisti della lotta al terrorismo internazionale; gli stessi autori hanno dichiarato di aver chiesto la collaborazione di chi fa davvero questo mestiere e di aver voluto restituire un ritratto quanto più possibile fedele di chi ogni giorno si batte per la sicurezza ...

Da sabato 17 aprile debutta Lasu, un thriller poliziesco spagnolo targato Movistar+, creato da Dani de la Torre e Alberto Marini , che vanta nel cast diversi attori premiati col Goya, l'Oscar del cinema in Spagna. ...Dopo il finale della seconda stagione di Narcos: Messico il sabato sera diospiterà La, per una prima serata all'insegna del crime e dell'azione: in prima visione assoluta in Italia, la serie spagnola andrà in onda dal 17 aprile con due episodi a sera . La ...I programmi di stasera in tv sabato 17 aprile. Le anticipazioni sul documentario di Corrado Augias Città segrete: si va a Napoli ...Da stasera va in onda su Rai 4 una nuova serie tv poliziesca, La Unidad. Scopri qui tutto quello che c’è da sapere su trama, cast e quando vedere gli episodi.