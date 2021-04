“La tecnologia dei vaccini a RNA ci salverà anche da altre malattie”

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 17 aprile 2021) L’immunologo Guido Silvestri spiega come funzionano ia rna in un’intervista al Corriere della Sera “A mio avviso questa situazione sottolinea ancora una volta l’eleganza dell’approccio deia Rna. Così si dà l’opportunità al sistema immunitario di concentrarsi soltanto sull’antigene contro cui vogliamo che si attivi (in questo caso la Spike e niente altro). Questinon solo ci stanno tirando fuori dal Covid ma probabilmente rappresentano una vera e propria rivoluzione che permetterà di combattereimportantiinfettive”. Ad affermarlo, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, è . “Visti i dati al momento disponibili, se proprio si vuole investire in modo massiccio su un vaccino italiano contro il Covid sarebbe stato opportuno farlo per un vaccino a Rna piuttosto ...