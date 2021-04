La serie su RaiPlay dal 20 aprile, che con delicatezza e coraggio esplora il tema del revenge porn (Di sabato 17 aprile 2021) Vittorio ha 18 anni ed è già un leader: a capo di un’associazione studentesca, ha vinto il bando per il recupero di un capannone dismesso. Ma all’improvviso scopre di esser stato denunciato per aver pubblicato immagini pedopornografiche. E non se ne fa – almeno apparentemente – una ragione. Sofia ha 16 anni, brava e organizzata, durante una festa fa l’amore con un coetaneo, ma qualcuno la riprende e diffonde il video. Fotinì Peluso è Sofia in Nudes su RaiPlay Ada ha 14 anni, è timida e ingenua, su un’app di incontri conosce un ragazzo che la convince a mandarle delle foto senza veli. Che però finiscono in rete. Vittorio, Sofia e Ada sono i protagonisti di Nudes, la serie diretta da Laura Luchetti che in 10 puntate dal 20 aprile in esclusiva su RaiPlay racconta la vita parallela di tre ragazzini le ... Leggi su iodonna (Di sabato 17 aprile 2021) Vittorio ha 18 anni ed è già un leader: a capo di un’associazione studentesca, ha vinto il bando per il recupero di un capannone dismesso. Ma all’improvviso scopre di esser stato denunciato per aver pubblicato immagini pedoografiche. E non se ne fa – almeno apparentemente – una ragione. Sofia ha 16 anni, brava e organizzata, durante una festa fa l’amore con un coetaneo, ma qualcuno la riprende e diffonde il video. Fotinì Peluso è Sofia in Nudes suAda ha 14 anni, è timida e ingenua, su un’app di incontri conosce un ragazzo che la convince a mandarle delle foto senza veli. Che però finiscono in rete. Vittorio, Sofia e Ada sono i protagonisti di Nudes, ladiretta da Laura Luchetti che in 10 puntate dal 20in esclusiva suracconta la vita parallela di tre ragazzini le ...

