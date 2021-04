La Scarzuola | ovvero il sogno non-finito

Leggi su cityroma

(Di sabato 17 aprile 2021) Vagheggio da anni ildi una “Storia dell’architettura eretica del Novecento”. Il secolo passato fu un’epoca di prese di posizioni manichee, inevitabili in un mondo così difficile e in continua trasformazione, c’era da scegliere dove stare: se – per dirla con le avanguardie – con i cupi passatisti o con le magnifiche sorti del progresso. Oggi tutto pare cenere, il futuro è arrivato e neppure ce ne siamo accorti. Persino i disegni di Sant’Elia ci scatenano rimpianti retrofuturisti. La mia “Storia eretica” è forse un tributo nei confronti di chi non ha voluto schierarsi, non per ignavia ma per indole, scegliendo sentieri differenti, tortuosi e, anche solo per averli battuti in solitaria, poetici. Non mancano i campioni. Non parlo dell’eclettismo di inizio secolo, fin troppo à la page, neppure del postmodernismo degli anni ’80, così volgare e trash. Penso a quel ...