La Russia ha espulso 10 diplomatici statunitensi in risposta alle sanzioni imposte nei giorni scorsi

Venerdì 16 aprile il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha annunciato l'espulsione dalla Russia di dieci diplomatici statunitensi in risposta alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti nei giorni scorsi. Lavrov ha anche consigliato agli Stati Uniti di richiamare l'ambasciatore

Bunker_NNV : La #Russia ???? ha espulso 10 diplomatici #Usa ???? in risposta alle sanzioni americane - Florabant : RT @europea_lk: Perché Joe Biden ha annunciato nuove sanzioni contro la Russia La Casa Bianca ha espulso 10 diplomatici russi e ha inserit… - europea_lk : Perché Joe Biden ha annunciato nuove sanzioni contro la Russia La Casa Bianca ha espulso 10 diplomatici russi e ha… - claudiosavonaIT : La #polonia ha espulso 3 diplomatici #russi dichiarandoli persona non grata #russia #usa #ucraina #nato - katiasantange11 : RT @jacopo_iacoboni: Un anno fa fui minacciato dalla Russia (e attaccato da utili idioti) per le inchieste su 'aiuti russi in Italia' e spi… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia espulso Mosca espellerà 10 diplomatici Usa Mosca suggerisce all'ambasciatore Usa in Russia, Sullivan, di andare a Washington per consultazioni. Mosca espellerà anche 5 diplomatici polacchi dopo che Varsavia ha espulso 3 diplomatici russi

La Russia non è interessata a un dialogo costruttivo con l'Ue ...Bruxelles un partner inaffidabile che cerca di interferire nella situazione interna della Russia, ... Nello stesso giorno, Mosca ha espulso diplomatici tedeschi, svedesi e polacchi per una presunta ...

Russia espelle 10 diplomatici statunitensi In risposta alle nuove sanzioni imposte dall’amministrazione Biden, la Russia espelle 10 diplomatici statunitensi e saziona 8 funzionari.

La Russia espelle 10 diplomatici Usa in risposta alle sanzioni. L'ambasciatore "invitato" a tornare a Washing… a Russia ha invitato dieci diplomatici americani a lasciare il Paese. Mosca continua a valutare in modo 'positivo' la proposta di Joe Biden di tenere un vertice russo-americano. 'Stiamo studiando i va ...

