La Roma batte 2 - 1 la Fiorentina e blinda il quarto posto a +8 (Di sabato 17 aprile 2021) FIRENZE - La Roma batte 2 - 1 la Fiorentina in rimonta nell'anticipo della 18a giornata di Serie A e blinda il quarto posto in classifica a +8 sulle avversarie di giornata. Salgono a 10 i successi ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 aprile 2021) FIRENZE - La2 - 1 lain rimonta nell'anticipo della 18a giornata di Serie A eilin classifica a +8 sulle avversarie di giornata. Salgono a 10 i successi ...

Advertising

lucianonobili : Dopo 5 anni di disastri, la #Raggi batte un nuovo record nelle figuracce. In un video ufficiale, prova ad intestars… - sportli26181512 : La #Roma batte 2-1 la Fiorentina e blinda il quarto posto a +8: Baldi illude le viola nel primo tempo, Giugliano e… - JosephSayah16 : RT @forzaroma: 12' - GOL DELLA ROMA! Prma rete in campionato per Felix, che sul cross di Zalewski anticipa di testa di Ruggeri e batte Gelm… - ArcangeloBarone : RT @forzaroma: 12' - GOL DELLA ROMA! Prma rete in campionato per Felix, che sul cross di Zalewski anticipa di testa di Ruggeri e batte Gelm… - forzaroma : 12' - GOL DELLA ROMA! Prma rete in campionato per Felix, che sul cross di Zalewski anticipa di testa di Ruggeri e b… -