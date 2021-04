La road map di Enrico Letta, dalle Agorà al "partito nuovo" (Di sabato 17 aprile 2021) AGI - Settanta giorni per preparare il percorso. Poi, da luglio, partirà il viaggio delle Agorà Democratiche la cui meta sarà quel "partito nuovo" prefigurato da Enrico Letta durante la sua relazione all'assemblea che lo ha eletto segretario. Oggi il leader dem ne ha parlato nel corso della nuova riunione del parlamentino Pd, convocata per fare il punto sull'attualità politica, ma anche sul lavoro interno al partito. Gran parte della relazione è stata incentrata sui vademecum appena elaborati dal team del Nazareno e che dovrebbero offrire una sorta di 'mappa' del percorso da fare. "Con le Agorà democratiche si apre un semestre di lavoro, dal primo luglio al 31 dicembre, molto bello e molto intenso dal quale vorrei uscisse una risposta alla provocazione: non serve un nuovo segretario, ... Leggi su agi (Di sabato 17 aprile 2021) AGI - Settanta giorni per preparare il percorso. Poi, da luglio, partirà il viaggio delle Agorà Democratiche la cui meta sarà quel "" prefigurato dadurante la sua relazione all'assemblea che lo ha eletto segretario. Oggi il leader dem ne ha parlato nel corso della nuova riunione del parlamentino Pd, convocata per fare il punto sull'attualità politica, ma anche sul lavoro interno al. Gran parte della relazione è stata incentrata sui vademecum appena elaborati dal team del Nazareno e che dovrebbero offrire una sorta di 'mappa' del percorso da fare. "Con le Agorà democratiche si apre un semestre di lavoro, dal primo luglio al 31 dicembre, molto bello e molto intenso dal quale vorrei uscisse una risposta alla provocazione: non serve unsegretario, ...

Roma - il Presidente Draghi ha esposto i tre pilastri della strategia di rilancio del Paese 17/04/2021 Nella conferenza stampa del 16 aprile il Presidente Draghi ha esposto i tre pilastri della strategia di rilancio del Paese: una chiara road map delle riaperture, misure di sostegno all'economia e alle imprese, rilancio della crescita grazie agli investimenti. Questa strategia si fonda su una migliore situazione sanitaria, con il ...

Roma - il Presidente Draghi ha esposto i tre pilastri della strategia di rilancio del Paese 17/04/2021 Nella conferenza stampa del 16 aprile il Presidente Draghi ha esposto i tre pilastri della strategia di rilancio del Paese: una chiara road map delle riaperture, misure di sostegno all'economia e alle imprese, rilancio della crescita grazie agli investimenti. Questa strategia si fonda su una migliore situazione sanitaria, con il ...