LA RISPOSTA AL COVID DI MAGUFULI HA SALVATO MIGLIAIA DI VITE (Di sabato 17 aprile 2021) Potrebbe essere stato ridicolizzato in Occidente per aver rifiutato i blocchi e incoraggiato le preghiere. Ma come spiega l’ex scienziato dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il dottor David Bell, il defunto presidente della Tanzania John MAGUFULI non è visto come un paria da molti nella comunità scientifica: è visto come un SALVATOre. Se leggi il sito web proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di sabato 17 aprile 2021) Potrebbe essere stato ridicolizzato in Occidente per aver rifiutato i blocchi e incoraggiato le preghiere. Ma come spiega l’ex scienziato dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il dottor David Bell, il defunto presidente della Tanzania Johnnon è visto come un paria da molti nella comunità scientifica: è visto come unre. Se leggi il sito web proviene da Database Italia.

Advertising

MSF_ITALIA : ??LANCIAMO UN APPELLO internazionale per chiedere alle autorità brasiliane di riconoscere la gravità della crisi e d… - gennaromigliore : Botta e risposta in Antimafia: Morra (M5S) vuole gli elenchi dei vaccinati in Campania: “Iniezioni ad amici di amic… - P_Napolitano_ : @Denver_820 Grazie infinite a Voi per aver visionato il tweet, per la risposta e buona giornata ????. (P.S. sono stat… - alessand_mella : Risposta per troll anonimi violenti volgari: Primo sono malato e disabile, Secondo ho avuto casi #Covid_19 in famig… - fracchio_2 : RT @fracchio_2: #portaaporta Quindi, le statistiche, possono essere falsate. Domanda di #Salvini a Blangiardo (istat) su come vengono cl… -