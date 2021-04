La Regina Elisabetta ha voluto condividere scatti esclusivi dedicati al marito (Di sabato 17 aprile 2021) A poche ore dall'ultimo saluto per il Principe Filippo, la Regina Elisabetta ha ricordato il marito con una serie di scatti privati e finora inediti. Morte Principe Filippo, l’ultimo saluto della Regina: le foto inedite pubblicate sui social su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 17 aprile 2021) A poche ore dall'ultimo saluto per il Principe Filippo, laha ricordato ilcon una serie diprivati e finora inediti. Morte Principe Filippo, l’ultimo saluto della: le foto inedite pubblicate sui social su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Regina Elisabetta Londra. L'ultimo saluto al principe Filippo: le immagini Oltre alla regina Elisabetta II, i quattro figli della coppia reale e gli otto nipoti, alle esequie prenderanno parte tra gli altri i parenti tedeschi di Filippo: Bernhard, principe ereditario di ...

Lo scatto privato scelto dalla regina Elisabetta per l'addio al Principe Filippo A poche ore dal funerale del Principe Filippo sul profilo social della Royal Family uno scatto che profuma d'amore, di tenerezza. Per dire addio al consorte la scelta della Regina Elisabetta di pubblicare una fotografia privata, non uno dei tanti ritratti ufficiali. L'istantanea mostra la sovrana e il marito seduti in mezzo ad un prato come una coppia qualsiasi. Al ...

