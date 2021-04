La regina Elisabetta e la bellissima foto con il principe Filippo (prima del funerale) (Di sabato 17 aprile 2021) Sdraiati sopra un prato, sorridenti e complici. A poche ora dal funerale del principe Filippo, il profilo ufficiale della royal family britannica ha pubblicato un’immagine inedita che ritrae proprio il duca di Edimburgo insieme alla regina Elisabetta, sua moglie per oltre 73 anni: «Sua Maestà desidera condividere questa fotografia privata, scattata nel 2003 dalla contessa di Wessex in cima ai Coyles of Muick, in Scozia». Leggi su vanityfair (Di sabato 17 aprile 2021) Sdraiati sopra un prato, sorridenti e complici. A poche ora dal funerale del principe Filippo, il profilo ufficiale della royal family britannica ha pubblicato un’immagine inedita che ritrae proprio il duca di Edimburgo insieme alla regina Elisabetta, sua moglie per oltre 73 anni: «Sua Maestà desidera condividere questa fotografia privata, scattata nel 2003 dalla contessa di Wessex in cima ai Coyles of Muick, in Scozia».

rtl1025 : ?? La notizia della morte del #PrincipeFilippo è stata annunciata dalla regina Elisabetta in una nota diffusa da Buc… - VanityFairIt : «È con profondo dolore che Sua Maestà la regina annuncia la morte dell'amato marito, Sua Altezza Reale il principe… - chetempochefa : È morto Filippo il marito della Regina Elisabetta II. Il principe di Edimburgo è morto a 99 anni nel castello di Wi… - Erminia_Lazzara : RT @Corriere: Regina Elisabetta: i 10 cibi vietati a Kate, William e agli altri reali britannici (e ... - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: È il giorno dei funerali di Filippo. Va in scena 'The Crown' -

Ultime Notizie dalla rete : regina Elisabetta Filippo, il tenero ricordo della regina nel giorno del funerale: 'Grazie per aver celebrato la vita del Duca' ...mondo della beneficenza e nella sfera militare - e si è molto discusso nell'ultima settimana sull'identità delle ventinove persone che saranno accanto a Elisabetta in questo triste giorno: la regina ...

L'ultimo saluto della Regina a Filippo: una serie di scatti inediti pubblicati su Twitter A poche ore dall'ultimo saluto, la Regina ricorda con una serie di scatti privati e finora inediti, il marito Filippo, scomparso a 99 anni. In particolare, struggente l'immagine di Elisabetta e Filippo sorridenti in cima al Coyles of ...

Filippo, il tenero ricordo della regina nel giorno del funerale: «Grazie per aver celebrato la vita del Duca» Filippo e Lillibet sorridenti, sullo sfondo le loro amate colline scozzesi. E' questo il ricordo che la regina Elisabetta ha voluto condividere nel giorno dei fuenrali del suo amato principe ...

Filippo, il tenero ricordo della regina nel giorno del funerale Filippo e Lillibet sorridenti, sullo sfondo le loro amate colline scozzesi. E' questo il ricordo che la regina Elisabetta ha voluto condividere nel giorno dei fuenrali del suo amato principe ...

...mondo della beneficenza e nella sfera militare - e si è molto discusso nell'ultima settimana sull'identità delle ventinove persone che saranno accanto ain questo triste giorno: la...A poche ore dall'ultimo saluto, laricorda con una serie di scatti privati e finora inediti, il marito Filippo, scomparso a 99 anni. In particolare, struggente l'immagine die Filippo sorridenti in cima al Coyles of ...Filippo e Lillibet sorridenti, sullo sfondo le loro amate colline scozzesi. E' questo il ricordo che la regina Elisabetta ha voluto condividere nel giorno dei fuenrali del suo amato principe ...Filippo e Lillibet sorridenti, sullo sfondo le loro amate colline scozzesi. E' questo il ricordo che la regina Elisabetta ha voluto condividere nel giorno dei fuenrali del suo amato principe ...