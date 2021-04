La regina Elisabetta è da sola al funerale del principe Filippo (Foto) (Di sabato 17 aprile 2021) La regina Elisabetta chiusa nei suoi ricordi segue il feretro del principe Filippo nella Bentley di Stato poi sola, a 94 anni, entra nella St. George’s Chapel, seguita da Camilla Parker Bowles e Kate Middleton (Foto). Deve restare da sola la regina d’Inghilterra, per lo stesso motivo per cui in chiesa possono seguire la cerimonia funebre poche decine di persone. Tutti i figli e i nipoti con l’abito scuro e le medaglie al petto, nessuna alta uniforme. Questa immagine dietro il feretro racconta un mondo diverso da quello che aveva immaginato il duca di Edimburgo per i suoi funerali. Aveva previsto tutto ma non immaginava che sua moglie sarebbe stata sola, distanziata dal resto della famiglia. Così come non immaginava che gli adorati ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 17 aprile 2021) Lachiusa nei suoi ricordi segue il feretro delnella Bentley di Stato poi, a 94 anni, entra nella St. George’s Chapel, seguita da Camilla Parker Bowles e Kate Middleton (). Deve restare dalad’Inghilterra, per lo stesso motivo per cui in chiesa possono seguire la cerimonia funebre poche decine di persone. Tutti i figli e i nipoti con l’abito scuro e le medaglie al petto, nessuna alta uniforme. Questa immagine dietro il feretro racconta un mondo diverso da quello che aveva immaginato il duca di Edimburgo per i suoi funerali. Aveva previsto tutto ma non immaginava che sua moglie sarebbe stata, distanziata dal resto della famiglia. Così come non immaginava che gli adorati ...

