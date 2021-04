"La quarta ondata non ci sarà". L'epidemiologo La Vecchia: estate serena (Di sabato 17 aprile 2021) L'impressione diffusa è che il quadro epidemico sia in miglioramento. Lento, ma progressivo. Con una curva dei contagi su base settimanale attestatasi sui 15.500 nuovi casi giornalieri, l'Rt a 0,85 " ... Leggi su quotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) L'impressione diffusa è che il quadro epidemico sia in miglioramento. Lento, ma progressivo. Con una curva dei contagi su base settimanale attestatasi sui 15.500 nuovi casi giornalieri, l'Rt a 0,85 " ...

Ultime Notizie dalla rete : quarta ondata "La quarta ondata non ci sarà". L'epidemiologo La Vecchia: estate serena Dal 1° maggio ritorno in stadi e palazzetti Nessuna quarta ondata all'orizzonte, insomma? "Al momento non s'intravede. Potrebbero esserci delle oscillazioni, certo, ma, guardando alla curva dei ...

Il monito di Pregliasco sulle riaperture: 'Responsabilità di tutti o sarà quarta ondata' E' così? Per Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano, la responsabilità adesso è di tutti, altrimenti la quarta ondata è dietro l'angolo. outstream Premessa: "Le aperture ci vogliono, ...

"La quarta ondata non ci sarà". L’epidemiologo La Vecchia: estate serena L’impressione diffusa è che il quadro epidemico sia in miglioramento. Lento, ma progressivo. Con una curva dei contagi su base settimanale attestatasi sui 15.500 nuovi casi giornalieri, l’Rt a 0,85 – ...

CORONAVIRUS: allarme dal GIAPPONE, una nuova VARIANTE del COVID riduce l'EFFICACIA dei VACCINI. Gli AGGIORNAMENTI In Giappone si TEME per NUOVA VARIANTE In Giappone è tornato l'incubo coronavirus a causa di una nuova mutazione del ceppo principale del COVID segnalata in un ospedale a Tokyo, capace di ridurre l’ef ...

