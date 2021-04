La psicobanalisi di Crozza-Recalcati è esilarante: “Noi prendiamo i figli per mano, gli animali no. Non hanno le mani” (Di sabato 17 aprile 2021) Nel corso di “Fratelli di Crozza”, in onda tutti i venerdì in prima serata su NOVE, un esilarante Crozza-Recalcati dà il suo parere professionale sui disagi psicologici provocati dal Covid: “La psico-banalisi ci insegna che questa pandemia ha senz’altro messo a dura prova l’io di tutti noi durante il lockdown. Abbiamo visto degli io in ville di 300 metri quadri con piscina essere più felici dell’io mono-localico… che si sveglia in trentacinque metri quadrati col bagno cieco… e la suocera aerofagica. Live streaming ed episodi completi solo su discovery+ L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Nel corso di “Fratelli di”, in onda tutti i venerdì in prima serata su NOVE, undà il suo parere professionale sui disagi psicologici provocati dal Covid: “La psico-banalisi ci insegna che questa pandemia ha senz’altro messo a dura prova l’io di tutti noi durante il lockdown. Abbiamo visto degli io in ville di 300 metri quadri con piscina essere più felici dell’io mono-localico… che si sveglia in trentacinque metri quadrati col bagno cieco… e la suocera aerofagica. Live streaming ed episodi completi solo su discovery+ L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

