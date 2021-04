La morte del principe Filippo contribuirà a risanare la frattura tra Harry e la royal family?

Leggi su vanityfair

(Di sabato 17 aprile 2021) Mentre in tutto il Regno Unito e nei Paesi del Commonwealth continua l’omaggio al principe Filippo, morto venerdì 9 aprile a 99 anni, in attesa del funerale, riservato a un massimo di trenta persone per via delle restrizioni dovute alla pandemia, ci si interroga già sul futuro della monarchia britannica senza di lui, per settantatré anni al fianco della regina Elisabetta, marito, confidente, spalla, sostegno nei momenti più difficili.