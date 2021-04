La F1 si ferma: il minuto di silenzio per il Principe Filippo (Di sabato 17 aprile 2021) Le qualifiche del Gran Premio dell'Emilia - Romagna di Formula 1 sono iniziate con un minuto di silenzio in memoria del Principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta moro il 9 aprile a 99 anni Leggi su video.gazzetta (Di sabato 17 aprile 2021) Le qualifiche del Gran Premio dell'Emilia - Romagna di Formula 1 sono iniziate con undiin memoria del, consorte della Regina Elisabetta moro il 9 aprile a 99 anni

