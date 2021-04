La compagnia del cigno 2: le anticipazioni della puntata del 18 aprile (Di sabato 17 aprile 2021) Domenica alle ore 21:25 andrà in onda su Rai Uno la seconda puntata della seconda stagione de La compagnia del cigno La seconda stagione de “La compagnia del cigno” è stata ben accolta dal pubblico di Rai Uno che l’ha premiata in termini di hype, di ascolti e di curiosità. Domenica 18 aprile dalle ore 21:25 sempre su Rai Uno andrà in onda la seconda puntata che continuerà a raccontare la vita dei protagonisti tra lo studio della musica e gli intrecci sentimentali che li vedono coinvolti. Oltre ad Alessio Boni e ad Anna Valle, la serie vanta un cast di attori italiani conosciuti al grande pubblico che sanno ben vestire i panni dei personaggi dando alla narrazione suspence, ritmo e la giusta emotività. La seconda puntata ... Leggi su 361magazine (Di sabato 17 aprile 2021) Domenica alle ore 21:25 andrà in onda su Rai Uno la secondaseconda stagione de LadelLa seconda stagione de “Ladel” è stata ben accolta dal pubblico di Rai Uno che l’ha premiata in termini di hype, di ascolti e di curiosità. Domenica 18dalle ore 21:25 sempre su Rai Uno andrà in onda la secondache continuerà a raccontare la vita dei protagonisti tra lo studiomusica e gli intrecci sentimentali che li vedono coinvolti. Oltre ad Alessio Boni e ad Anna Valle, la serie vanta un cast di attori italiani conosciuti al grande pubblico che sanno ben vestire i panni dei personaggi dando alla narrazione suspence, ritmo e la giusta emotività. La seconda...

