La Campania in arancione | ristoranti | barbieri | centri commerciali | lidi | uscite Cosa si può fare

Da lunedì 19 aprile la Campania torna in zona arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza che riporta la regione governata da Vincenzo De Luca nella fascia di rischio intermedio. Riaprono decine di migliaia di attività commerciali (10mila negozi solo a Napoli). Le attività commerciali che ripartono Rialzano le serrande da lunedì

