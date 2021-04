Juventus | scatta il piano per il ‘nuovo Morata’

Leggi su serieanews

(Di sabato 17 aprile 2021) Lalavora al futuro. Nel mirino un attaccante che potrebbe arrivare con le stesse modalità con le quali è arrivato Morata. In casasi lavora per l’estate, aumentare lo spessore di un attacco scarno e che in futuro potrebbe vedere profondi cambiamenti. Non è ancora chiaro cosa sarà del futuro di Cristiano Ronaldo, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.