Juventus | retroscena Ronaldo | ecco la posizione del club sul suo futuro

Leggi su calcionews24

(Di sabato 17 aprile 2021): ladellasuldel portoghese.le ultime novità sull’attaccante L’edizione odierna di Tuttosport si è concentrata sulla situazione relativa aldi Cristiano. Vederlo ancora per un anno con la maglia della Juve addosso non è un’ipotesi remota, anzi, al momento è anche la più probabile. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Dalla società, spiega il quotidiano torinese, arrivano sempre segnali confortanti sulla possibilità di trattenerlo ancora per un anno. Segnali che arrivano sempre con molti distinguo ma con una decisa fermezza. L'articolo proviene da Calcio News 24.