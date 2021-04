Juventus, infortunio Ronaldo: pesante tegola per Pirlo (Di sabato 17 aprile 2021) infortunio per Cristiano Ronaldo della Juventus: il tecnico Andrea Pirlo ora dovrà correre ai ripari. I dettagli La Juventus non avrà Cristiano Ronaldo contro l’Atalanta. Ad annunciare la notizia dell’assenza del portoghese è stato il tecnico in conferenza stampa: “Ronaldo non sarà della partita per un problema al flessore. Cerchiamo di recuperarlo per mercoledì”. Il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 17 aprile 2021)per Cristianodella: il tecnico Andreaora dovrà correre ai ripari. I dettagli Lanon avrà Cristianocontro l’Atalanta. Ad annunciare la notizia dell’assenza del portoghese è stato il tecnico in conferenza stampa: “non sarà della partita per un problema al flessore. Cerchiamo di recuperarlo per mercoledì”. Il L'articolo proviene da Inews.it.

