Juventus, Dybala verso l’esclusione con l’Atalanta: la probabile formazione (Di sabato 17 aprile 2021) Atalanta Juve probabili formazioni: le scelte di Pirlo per il big match, valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A La Juventus affronta l’Atalanta domani pomeriggio al Gewiss Stadium, nel big match della 31esima giornata di campionato. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Dando uno sguardo alle probabili formazioni, Andrea Pirlo potrebbe confermare Ronaldo e Morata in attacco, con Kulusevski e Chiesa a centrocampo. Possibile esclusione per Alex Sandro, con Cuadrado e Danilo terzini. Juve (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 aprile 2021) Atalanta Juve probabili formazioni: le scelte di Pirlo per il big match, valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A Laaffrontadomani pomeriggio al Gewiss Stadium, nel big match della 31esima giornata di campionato. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Dando uno sguardo alle probabili formazioni, Andrea Pirlo potrebbe confermare Ronaldo e Morata in attacco, con Kulusevski e Chiesa a centrocampo. Possibile esclusione per Alex Sandro, con Cuadrado e Danilo terzini. Juve (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo L'articolo proviene da Calcio News 24.

