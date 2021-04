Juventus | Dybala titolare contro l’Atalanta | ecco da quanto non accadeva

(Di sabato 17 aprile 2021) Paulotornerà: nonda tantissimo tempo Andrea Pirlo lo ha detto chiaramente in conferenza stampa: Paulodomani saràal Gewiss Stadium complice anche l’assenza per infortunio di Cristiano Ronaldo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUNEWS 24 Paulonon partedallo scorso 10 gennaio,il Sassuolo: precedente amaro per la Joya che in quell’occasione rimediò l’infortunio che lo ha tenuto out per quasi tre mesi., infatti, fu costretto ad abbandonare il campo al 43?. L'articolo proviene da Calcio News 24.

