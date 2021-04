Judo | Christian Parlati conquista il bronzo nei -81 kg agli Europei! Terza medaglia azzurra a Lisbona

(Di sabato 17 aprile 2021) Dopo Manuel Lombardo (oro nei 66) e Odette Giuffrida (argento nei 52), arriva anche lameda italiana ai Campionati Europei Senior 2021 di, in corso di svolgimento all’Altice Arena di. Si tratta del secondo podio maschile della spedizione,to danella categoria fino a 81 kg. Peccato invece nei 73 kg per Giovanni Esposito, sconfitto nella finalina e costretto ad accontentarsi del quinto posto continentale. Combattimento molto teso quello traed il padrone di casa portoghese Anri Egutidze (giustiziere al primo turno dell’azzurro Antonio Esposito), con una prima fase dominata dall’atleta partenopeo ed una seconda parte più equilibrata fino al momento dell’azione decisiva. Il campione del mondo ...

