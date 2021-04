Jodie Foster | «La mia vita è meglio di un film»

(Di sabato 17 aprile 2021) L’aria luminosa – lo capisci all’istante – non deve niente a botox, saune purificanti, dieta macrobiotica, pietre roventi o terapie ayurvediche. Le viene – spiega lei – da dentro: forse per questo porta con sé il buon umore. Siamo su Zoom,e io. Gran sorriso reciproco: reincontrarci dopo tre anni è una vera gioia. Ci facciamo le feste come vecchie amiche, persino complimenti. Ci siamo trovate decine di volte nel corso della sua carriera: la prima, nel 1988, fu per Sotto accusa, poi Il silenzio degli innocenti (che le valse un secondo Oscar) e tanti altri. Sul set di Nell, girato nel 1994 nella foresta nazionale del Nantahala, nella Carolina del Nord, seguii le riprese arrampicata su uno sperone di roccia. ...

... pubblicato nel 1988, diventato poi nel 1991 un film diretto da Jonathan Demme, cone Anthony Hopkins. La storia ci porta i nel 1993, un anno dopo gli eventi raccontarti nel film e ...Nel cast una strepitosa. Promising Young Woman, anche questo è un esordio, di Emerald Fennell che abbiamo apprezzato da attrice nei panni di Camilla in The Crown 4. Il film ha come ...Attrici e attori continuano a candidarsi per ruoli istituzionali o addirittura per la presidenza. E quasi mai per gioco ...L’edizione 2021 degli Oscar inglesi vede trionfare due film diretti da donne. Nomadland di Chloé Zhao continua la sua corsa incessante e Promising Young Woman di Emerald Fennell si prende il giusto ri ...