Ivana Spagna | prima e dopo i ritocchi estetici | Sembra un’altra! FOTO

(Di sabato 17 aprile 2021)è una famosa cantante italiana molto amata dal pubblico, venerdì 16 aprile è tra gli ospiti di Felicissima sera, alle 21.20 su Canale 5. Vi ricordate com’era agli inizi? Ecco la sua incredibile trasformazione.-political24è una cantante molto conosciuta e apprezzata nel nostro Paese. E’ nata a a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, nel 1954 e il suo esordio risale al 1971 con il 45 giri Mamy Blue. Negli anni Settanta gira per le varie discoteche gli Opera madre cantando sia da sola che con altri gruppi. Nel 1986, finalmente raggiunge l’atteso successo con il singolo Easy Lady che viene distribuito anche in Germania, Francia e Inghilterra. Fino adesso ha inciso 13 album e raggiunto traguardi molto importanti. Questa sera sarà ospite a ...

Advertising

Grazia88456785 : Piangevamo dalle risate, troppo forte la scena del re leone cn Ivana Spagna, piangevamo dalle risate ??#pioeamedeo - martina46412880 : RT @gaston914: Il picco di trash toccato stasera finirà negli annali. Tre neomelodici a canale 5, dopo Maria De Filippi, Il principe di Sav… - pascaziomarco : RT @_LadyErika_: Peró se mi piazzate Il Cerchio della Vita con Ivana Spagna io piango #FelicissimaSera - pascaziomarco : RT @gelatoaltuosap1: Io al mio matrimonio voglio Ivana Spagna che canta Il Cerchio della vita #FelicissimaSera - MariaLuisaCarna : @Valetoomuch Ah beh infatti DeGregori, Ivana Spagna e Facchinetti non so nessuno...???????? ma cambia canale che è meglio -

Ultime Notizie dalla rete : Ivana Spagna

Altri ospiti della prima serata di questa sera sono Maria De Filippi, Francesco De Gregori, Emanuele Filiberto, Tommaso Paradiso, Francesco Pannofino e. Andrea Iannone, età e biografia ...L'avvocato Ugo Cerruti , diventato suo agente, è stato anche il compagno di vita diper qualche anno. Proprio dopo Debort, la loro lunga storia e il matrimonio lampo a Las Vegas, è arrivato Cerruti, protagonista di anni che l'artista ha definito bellissimi, almeno in ...E Amedeo, il cui obiettivo era quello di far piangere la De Filippi, non riesce a trattenere le lacrime Riuscita anche la clip di ingresso dedicata alla De Filippi, in pieno stile C’è posta per te. La ...Cambio di programmazione per Canzone Segreta, il programma condotto da Serena Rossi su Rai Uno non andrà più in onda il venerdì sera.