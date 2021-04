Italiano: “La vittoria in rimonta col Crotone ci ha condizionato in positivo. Salvi? 24 punti sono tantissimi” (Di sabato 17 aprile 2021) Vincenzo Italiano, tecnico dei liguri, ha così introdotto Bologna-Spezia in conferenza stampa: “La vittoria con il Crotone può aver condizionato i ragazzi in senso positivo, ottenere una vittoria in questo modo, nel finale e ribaltando un risultato negativo, è un segnale importante per qualsiasi squadra. Chi è bravo a venire fuori da queste situazioni negative vuol dire che ha costruito qualcosa di importante, dando una mentalità. Qualche settimana fa sarebbe stato impensabile per noi portare a casa punti in partite del genere, e invece siamo riusciti addirittura a vincere, ed è un grande merito che va dato ai ragazzi che hanno tirato fuori tutto quello che c’era da tirare fuori”. Sul Bologna: “Il Bologna penso sia una squadra ricca di giocatori di talento e qualità, ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 aprile 2021) Vincenzo, tecnico dei liguri, ha così introdotto Bologna-Spezia in conferenza stampa: “Lacon ilpuò averi ragazzi in senso, ottenere unain questo modo, nel finale e ribaltando un risultato negativo, è un segnale importante per qualsiasi squadra. Chi è bravo a venire fuori da queste situazioni negative vuol dire che ha costruito qualcosa di importante, dando una mentalità. Qualche settimana fa sarebbe stato impensabile per noi portare a casain partite del genere, e invece siamo riusciti addirittura a vincere, ed è un grande merito che va dato ai ragazzi che hanno tirato fuori tutto quello che c’era da tirare fuori”. Sul Bologna: “Il Bologna penso sia una squadra ricca di giocatori di talento e qualità, ...

