Italia verso la riapertura ma coprifuoco resta, cosa succede nel resto dell'Europa? (Di sabato 17 aprile 2021) Ristoranti aperti a pranzo e anche a cena - ma solo se si ha la possibilità di allestire tavolini fuori -, riprendolo le attività di teatri, cinema e musei all?aperto, mentre al... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 17 aprile 2021) Ristoranti aperti a pranzo e anche a cena - ma solo se si ha la possibilità di allestire tavolini fuori -, riprendolo le attività di teatri, cinema e musei all?aperto, mentre al...

LaStampa : Così l'Italia riparte: il Paese comincia la strada verso la normalità

Ultime Notizie dalla rete : Italia verso Sondaggi: Lega, Salvini che botta. Fdi, Giorgia Meloni vola. Pd - M5S.. I NUMERI Dietro stesso trend per Azione di Calenda (3,5% e due decimi in su), mentre Italia Viva di Matteo ... In linea con il 'raffreddamento' dei giudizi degli italiani verso Mario Draghi e il suo Governo (...

'Vaccinate anche gli operatori delle case famiglia, non solo quelli delle Rsa'. L'appello che parte dal Lazio ...in Italia , la più veloce ad attuare il piano vaccinale" afferma, "amici medici mi raccontano che c'è una organizzazione fantastica e una ottima programmazione. Manca ancora un pezzo. La strada verso ...

Zona gialla e riaperture: tutte le novità per il Veneto nel dettaglio, dai ristoranti al pass per spostarsi L'agenda della ripartenza: non tutto accadrà con il 26 aprile. I parametri sanitari della nostra regione. La polemica sulla distanza minima dei due metri. Ecco cosa accadrà per ciascun settore ...

