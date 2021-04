Italia Sì, ospiti puntata 17 aprile 2021: in diretta i funerali del principe Filippo (Di sabato 17 aprile 2021) Torna, eccezionalmente alle 15:45, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio. Italia Sì, 17 aprile 2021 Nella trentunesima puntata, il programma parte in anticipo per seguire in diretta i funerali del principe Filippo di Edimburgo. Tra gli ospiti di Marco Liorni, per ripercorrere i 70 anni di monarchia inglese, tra gossip e tradizione regale, la giornalista Candida Morvillo, lo storico delle grandi famiglie reali Domenico Savini e la contessa ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 17 aprile 2021) Torna, eccezionalmente alle 15:45, con la terza edizione,Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degliin studio.Sì, 17Nella trentunesima, il programma parte in anticipo per seguire indeldi Edimburgo. Tra glidi Marco Liorni, per ripercorrere i 70 anni di monarchia inglese, tra gossip e tradizione regale, la giornalista Candida Morvillo, lo storico delle grandi famiglie reali Domenico Savini e la contessa ...

Advertising

AmiciUfficiale : OGGI gli allievi di #Amici20 parteciperanno alla MASTERCLASS “DOVE” con tre ospiti d’eccezione!?? Non perdetevi gli… - AntonelloCLeone : @SkyTG24 trasmetterà dalle 15:30 il funerale di Sua Altezza Reale il Principe Filippo. Spero che abbiano scelto con… - acs_italia : RT @acs_italia: #20aprile presentazione del Rapporto sulla Libertà Religiosa di Aiuto alla Chiesa che Soffre. Tra gli ospiti in diretta da… - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 per categoria in Italia: > 80: 5016170 Op. san./sociosan.: 3199907 Ospiti RSA: 610256 Pers.… - barosi_rachele : @Giulii1427 @maleducatah dipende da che ospiti sono. alcuni li trattengono di più e altri meno. stasera comunque mi… -