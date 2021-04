Italia Sì, l’accusa in diretta: “Ha ucciso mia madre” (Di sabato 17 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Su Rai 1 arriva un’accusa molto pesante che spiazza totalmente Marco Liorni, il racconto in diretta lascia senza parole. Nel corso della puntata di Italia Sì in onda oggi Marco Liorni ha lasciato ampio spazio alla celebrazione del funerale del Principe Filippo Duca di Edinburgo. Terminata la messa in studio si è tornati a parlare del Covid-19. In particolar modo Leggi su youmovies (Di sabato 17 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Su Rai 1 arriva un’accusa molto pesante che spiazza totalmente Marco Liorni, il racconto inlascia senza parole. Nel corso della puntata diSì in onda oggi Marco Liorni ha lasciato ampio spazio alla celebrazione del funerale del Principe Filippo Duca di Edinburgo. Terminata la messa in studio si è tornati a parlare del Covid-19. In particolar modo

Advertising

ennesse4 : RT @Misurelli77: Matteo Salvini sarà processato per il caso Open Arms: rinvio a giudizio con l’accusa di sequestro di persona 'Vado a proc… - sissiisissi2 : RT @Misurelli77: Matteo Salvini sarà processato per il caso Open Arms: rinvio a giudizio con l’accusa di sequestro di persona 'Vado a proc… - medicojunghiano : RT @Misurelli77: Matteo Salvini sarà processato per il caso Open Arms: rinvio a giudizio con l’accusa di sequestro di persona 'Vado a proc… - Frances47226166 : RT @Misurelli77: Matteo Salvini sarà processato per il caso Open Arms: rinvio a giudizio con l’accusa di sequestro di persona 'Vado a proc… - eia58 : RT @Misurelli77: Matteo Salvini sarà processato per il caso Open Arms: rinvio a giudizio con l’accusa di sequestro di persona 'Vado a proc… -