Italia, nuovo record di vaccinazioni: 347.279 in un giorno

Registrato in Italia il nuovo record di vaccinazioni giornaliere: sono 347.279 le dosi somministrate nella giornata dal 16 aprile. In Italia si registra un nuovo record di vaccinazioni giornaliere: sono 347.279 le dosi somministrate nell'arco di una singola giornata. I dati sono quelli comunicati dalla struttura commissariale, che esprime la propria soddisfazione per il risultato raggiunto.

In base ai dati forniti dalla struttura commissariale, nella giornata del 16 aprile sono state effettuate 347.279 vaccinazioni. È il nuovo record di somministrazioni.

