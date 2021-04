Italia e Puma verso il divorzio | si fa avanti l’ipotesi Adidas

(Di sabato 17 aprile 2021) Dal 2022, l’potrebbe abbandonarecome sponsor tecnico: si sarebbe fattoPotrebbero dividersi le strade della Nazionalena di calcio e lo sponsor tecnico. Nel 2015, infatti, era stato firmato un contratto per 7 anni di collaborazione che quindi stanno andandola conclusione. E secondo quanto riportato da Footyheadlines.com potrebbe esserea sostituirenella realizzazione delle maglie dell’dal 2022, alla scadenza del contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Italia Puma

