Italia, addio a Puma: il prossimo sponsor sarà Adidas (Di sabato 17 aprile 2021) Dal 2022 lo sponsor tecnico dell’Italia diventerà Adidas. La nazionale azzurra dovrebbe dire addio a Puma già dal prossimo anno A riportarlo è il sito Footyheadlines.com. Dal prossimo anno la Nazionale Italiana di calcio e il marchio Puma giungeranno a separazione. Il sito riporta anche in esclusiva che il prossimo sponsor dell’Italia sarà Adidas. Il matrimonio tra la nazionale azzurra e Puma dura dal 2008. Da oltre 10 anni l’azienda tedesca fondata da Rudolf Dassler realizza le divise per l’Italia e la partnership era stata rinnovata con un contratto di sette anni firmato nel marzo 2015. Per l’occasione dalla ... Leggi su zon (Di sabato 17 aprile 2021) Dal 2022 lotecnico dell’diventerà. La nazionale azzurra dovrebbe diregià dalanno A riportarlo è il sito Footyheadlines.com. Dalanno la Nazionalena di calcio e il marchiogiungeranno a separazione. Il sito riporta anche in esclusiva che ildell’. Il matrimonio tra la nazionale azzurra edura dal 2008. Da oltre 10 anni l’azienda tedesca fondata da Rudolf Dassler realizza le divise per l’e la partnership era stata rinnovata con un contratto di sette anni firmato nel marzo 2015. Per l’occasione dalla ...

