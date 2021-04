Isola dei Famosi, Gilles Rocca tra sfuriate e pianti disperati: "Non è sincero, sta mentendo" (Di sabato 17 aprile 2021) I telespettatori trovano strane le incongruenze tra i due lati del carattere di Gilles Rocca e lo accusano di giocare di Strategia a L'Isola dei Famosi. Leggi su comingsoon (Di sabato 17 aprile 2021) I telespettatori trovano strane le incongruenze tra i due lati del carattere die lo accusano di giocare di Strategia a L'dei

Isola dei Famosi, Gilles Rocca tra sfuriate e pianti disperati: "Non è sincero, sta mentendo" I telespettatori trovano strane le incongruenze tra i due lati del carattere di Gilles Rocca e lo accusano di giocare di Strategia a L'Isola dei Famosi.

