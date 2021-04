Isola dei Famosi, chi è Ubaldo Lanzo? Vita privata, Età, Curiosità sul Naufrago Cromatologo (Di sabato 17 aprile 2021) Ormai è universalmente conosciuto come il Cromatologo de L'Isola dei Famosi. Ubaldo Lanzo è un personaggio, anzi un Naufrago, che se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Ecco tutto quello che bisogna sapere su di lui. Leggi su comingsoon (Di sabato 17 aprile 2021) Ormai è universalmente conosciuto come ilde L'deiè un personaggio, anzi un, che se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Ecco tutto quello che bisogna sapere su di lui.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - GemmaPetruzzel4 : @IsolaDeiFamosi Le pettegole dell'Isola dei famosi. Come gli autori ci prendono per il culo televoto presa per il c… - filippo32470462 : @occhio1980 Si infatti ad Pierpaolo gli avevano offerto di andare all isola dei famosi spagnola ma ha rifiutato, se… - CheDonnait : Antonella Elia stronca Valentina Persia e difende Fariba, la mamma di Giulia Salemi. #isola #prelemi -