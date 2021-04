Isola dei Famosi, Andrea Cerioli infuriato con Vera Gemma (Di sabato 17 aprile 2021) Il gruppo dei naufraghi si sta scomponendo: da una parte ci sono le amazzoni e Fariba e dall’altra parte gli altri. La fame inasprisce i rapporti tra i concorrenti che si pizzicano per il cibo Tutta colpa delle patite fritte. Sì, perché le due ex amazzoni ora di nuovo naufraghe, Miryea e Vera Gemma si sono messe a mangiare la loro ricompensa dapprima senza condividere le patatine con il resto del gruppo. “Con chi le dividiamo?”, ha detto Vera ma Miryea ha suggerito: “Io direi di mangiarne un po’ perché è la nostra ricompensa”. Da qui le due donne hanno iniziato a mangiare. Andrea Cerioli quindi ha storto il naso, commentando: “Stanno mangiando solo loro. Questo descrive a pieno le persone che sono”. Vera poi ha offerto le patatine a Awed che ha rifiutato. Secondo la donna sempre per ... Leggi su 361magazine (Di sabato 17 aprile 2021) Il gruppo dei naufraghi si sta scomponendo: da una parte ci sono le amazzoni e Fariba e dall’altra parte gli altri. La fame inasprisce i rapporti tra i concorrenti che si pizzicano per il cibo Tutta colpa delle patite fritte. Sì, perché le due ex amazzoni ora di nuovo naufraghe, Miryea esi sono messe a mangiare la loro ricompensa dapprima senza condividere le patatine con il resto del gruppo. “Con chi le dividiamo?”, ha dettoma Miryea ha suggerito: “Io direi di mangiarne un po’ perché è la nostra ricompensa”. Da qui le due donne hanno iniziato a mangiare.quindi ha storto il naso, commentando: “Stanno mangiando solo loro. Questo descrive a pieno le persone che sono”.poi ha offerto le patatine a Awed che ha rifiutato. Secondo la donna sempre per ...

