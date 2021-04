Isola dei Famosi 2021 | la verità sulla reazione della suocera alla storia con Jeda

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 17 aprile 2021)è senza dubbio il “parente di” più chiacchierato di questa edizione de L’dei. Sarà per la giovane età, ma in molti hanno insinuato che i genitori del ragazzo non abbiano preso bene lacon Vera Gemma. A tal proposito, la sorellanaufraga ha fatto chiarezza e ha detto che ladi Vera l’adora. Giuliana Gemma para di“Che dire di lui, è un ragazzo molto educato, a me piace molto – esordisce Giuliana Gemma parlando del compagnonaufraga de L’dei– Volevo dire che ho parlato ieri cone voleva smentire una c osa che sta circolando in queste settimane. Mi ha detto ‘questa cosa che dicono che i miei genitori non sono d’accordo non è ...