Isola 15 | Giorgio Manetti amareggiato contro la produzione | “Temono che…”

Leggi su fattidigossip

(Di sabato 17 aprile 2021) A pochi giorni dall’inizio dell’15, a mostrarsiverso ladel reality è stato. L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, passato alla storia del programma per la sua tormentata storia d’amore con Gemma Galgani, è stato intervistato dal settimanale Nuovo Tv al quale ha rivelato il suo desiderio di partire per l’Honduras. Al noto magazine,, che attualmente è felicemente fidanzato con la sua Caterina, ha ammesso che vorrebbe vivere questa esperienza nella natura selvaggia, ma qualcosa o qualcuno pare gli abbia messo i bastoni tra le ruote: Non mi vogliono all’. C’è qualcosa che blocca la mia partecipazione.che io possa vincere a mani basse.ha poi aggiunto ...