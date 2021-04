Infortunio Ronaldo: salta l’Atalanta. L’annuncio di Pirlo (Di sabato 17 aprile 2021) Cristiano Ronaldo non sarà convocato per la gara contro l’Atalanta: ecco L’annuncio di Pirlo in conferenza stampa Cristiano Ronaldo non ci sarà domani contro l’Atalanta nel match di campionato al ‘Gewiss Stadium’. L’annuncio direttamente in conferenza stampa di Andrea Pirlo. «Una grossa defezione c’è perché Cristiano non sarà della partita. Non ha recuperato da un problema al flessore ed era troppo rischioso portarlo domani. Non si sentiva in grado di spingere, abbiamo deciso di lasciarlo a riposo». CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 aprile 2021) Cristianonon sarà convocato per la gara contro: eccodiin conferenza stampa Cristianonon ci sarà domani contronel match di campionato al ‘Gewiss Stadium’.direttamente in conferenza stampa di Andrea. «Una grossa defezione c’è perché Cristiano non sarà della partita. Non ha recuperato da un problema al flessore ed era troppo rischioso portarlo domani. Non si sentiva in grado di spingere, abbiamo deciso di lasciarlo a riposo». CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

arieldalca : RT @JPeppp: L'hanno già scritto che l'infortunio di Ronaldo è diplomatico? - Bausciazzo : Ronaldo ha finto l'infortunio per non venire alle mani con Gosens (e prenderle) mark my words #serieA #AtalantaJuve #cr7 - JPeppp : L'hanno già scritto che l'infortunio di Ronaldo è diplomatico? - mirkonicolino : Svelato l'arcano: infortunio al flessore, niente #AtalantaJuve per #Ronaldo - kiofra1 : RT @EdoardoMecca1: Significativo che l’unico giocatore negli ultimi tre anni a non avere avuto praticamente mai un infortunio sia stato Cri… -