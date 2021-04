Infermieri “angeli della corsia”, ancora foto strappalacrime: ora per il Ddl Zan (Di sabato 17 aprile 2021) Bari, 17 apr – Gli Infermieri, i nuovi eroi della pandemia da Covid e pure del Ddl Zan: abbiamo visto le loro tute bianche per proteggersi dai contagi vergate con ogni sorta di messaggio. Da quelli di incoraggiamento, alle proposte di matrimonio, ai saluti a mamma e papà. Ora si schierano per un decreto legge liberticida. Infermieri “eroi” e Ddl Zan Parliamoci chiaro, i messaggi degli Infermieri eroi scritti sulle tute bianche erano già ridicoli quando esprimevano concetti più “inoffensivi” del Ddl Zan, carichi di quella empatia da social che riesce a rendere ridicola qualsiasi velleità sacrificale dei nostri “angeli della corsia”. Nessuno nega i loro sacrifici negli ospedali italiani, ma ogni retorica fa il suo tempo e di sacrifici dall’emergere del Covid ne abbiamo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 17 aprile 2021) Bari, 17 apr – Gli, i nuovi eroipandemia da Covid e pure del Ddl Zan: abbiamo visto le loro tute bianche per proteggersi dai contagi vergate con ogni sorta di messaggio. Da quelli di incoraggiamento, alle proposte di matrimonio, ai saluti a mamma e papà. Ora si schierano per un decreto legge liberticida.“eroi” e Ddl Zan Parliamoci chiaro, i messaggi deglieroi scritti sulle tute bianche erano già ridicoli quando esprimevano concetti più “inoffensivi” del Ddl Zan, carichi di quella empatia da social che riesce a rendere ridicola qualsiasi velleità sacrificale dei nostri “”. Nessuno nega i loro sacrifici negli ospedali italiani, ma ogni retorica fa il suo tempo e di sacrifici dall’emergere del Covid ne abbiamo ...

