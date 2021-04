Indianapolis, Stati Uniti sotto l'incubo di un altro massacro (Di sabato 17 aprile 2021) Gli Stati Uniti sotto l'incubo di un nuovo massacro, la sparatoria di Indianapolis che venerdì 16 aprile ha ucciso almeno otto persone e ne ha ferite numerose in un ufficio di FedEx della città: a ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021) Glil'di un nuovo, la sparatoria diche venerdì 16 aprile ha ucciso almeno otto persone e ne ha ferite numerose in un ufficio di FedEx della città: a ...

angiuoniluigi : RT @ultimenotizie: 'La violenza delle armi da fuoco è un'epidemia in America. Ma non dobbiamo accettarla'. Lo ha detto il presidente degli… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: 'La violenza delle armi da fuoco è un'epidemia in America. Ma non dobbiamo accettarla'. Lo ha detto il presidente degli… - AMC11076378 : RT @ultimenotizie: 'La violenza delle armi da fuoco è un'epidemia in America. Ma non dobbiamo accettarla'. Lo ha detto il presidente degli… - ultimenotizie : 'La violenza delle armi da fuoco è un'epidemia in America. Ma non dobbiamo accettarla'. Lo ha detto il presidente d… - thatgiga : Una sparatoria a #Indianapolis e un ragazzino ispanico ucciso da un poliziotto a #Chicago. Grazie alla campagna vac… -

Ultime Notizie dalla rete : Indianapolis Stati Indianapolis, Stati Uniti sotto l'incubo di un altro massacro Gli Stati Uniti sotto l'incubo di un nuovo massacro, la sparatoria di Indianapolis che venerdì 16 aprile ha ucciso almeno otto persone e ne ha ferite numerose in un ufficio di FedEx della città: a sparare ...

Indianapolis, identificate le otto vittime del massacro La strage rinfocola le polemiche sulla facilità con cui ci si procurano armi negli Stati Uniti; è stato recuperato un fucile, ma non è chiaro di che modello. Si sa invece che l'uomo, Brandon Hole, ...

