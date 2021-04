Indianapolis | identificate le otto vittime del massacro

(Di sabato 17 aprile 2021)negli Stati Unitiledelprovocato dal giovane Brandon Hole, un 19enne che si è poi tolto la vita; in età vanno da due ragazze 19enni a 74 anni; quattro di loro sono ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Indianapolis identificate

negli Stati Unitile otto vittime del massacro provocato dal giovane Brandon Hole, un 19enne che si è poi tolto la vita; in età vanno da due ragazze 19enni a 74 anni; quattro di loro sono ......"prova" è stata l'aver riscontrato la presenza di alcune varianti genetichenel ... Belgio), Natascia Marino (Associate Professor, Indiana University,, USA) il Maurizio Di ...Washington: Quattro sikh erano tra quelli uccisi nella sparatoria di massa Fedex A Indianapolis giovedì sera da un uomo armato identificato come il ...Lo scorso anno il 19enne Brandon Scott Hole era stato trattenuto dalla polizia per motivi di salute mentale. Identificate le vittime: si tratta di persone tra i 19 e i 74 anni ...