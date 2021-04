India, sempre più grave la situazione Covid: ieri più di 200mila nuovi casi (Di sabato 17 aprile 2021) In India, per l'ottava volta in nove giorni, non c'è mai stato un numero così alto d’infezioni giornaliere da Covid. Scatta il lockdown in diversi territori. India, peggiora l’epidemia da Covid-19: ieri più di 200mila nuovi casi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 17 aprile 2021) In, per l'ottava volta in nove giorni, non c'è mai stato un numero così alto d’infezioni giornaliere da. Scatta il lockdown in diversi territori., peggiora l’epidemia da-19:più disu Notizie.it.

