In Italia ieri record di vaccini somministrati (Di sabato 17 aprile 2021) ieri sono state somministrate 347.279 dosi di vaccini. Si tratta del nuovo record per un singolo giorno. In Italia oltre 10 milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose di un vaccino. Di questi, ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 17 aprile 2021)sono state somministrate 347.279 dosi di. Si tratta del nuovoper un singolo giorno. Inoltre 10 milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose di un vaccino. Di questi, ...

Advertising

matteosalvinimi : ...di aver fatto il mio dovere di ministro dell’Interno, difendendo la sicurezza e la dignità dell’Italia, nel risp… - marattin : Su ?@Linkiesta? un bel racconto della nostra iniziativa di ieri. Perché unire i riformisti liberali non è più solo… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 16.974 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del min… - robreg1 : RT @Avvenire_Nei: In Italia record di vaccinazioni: ieri somministrate oltre 347 mila dosi - tg2rai : #Covid, 4 milioni e 300mila i vaccinati in Italia. Ieri record di somministrazioni. Scende l'indice di positività,… -