Imola | o dell' inimicizia

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 aprile 2021)non è soltanto la pista di Ayrton e Roland. Non è soltanto il circuito dedicato a Enzo e Dino Ferrari. Il luogo dove Michael Schumacher ha vinto 7 volte. L’autodromo dove 40 anni fa esordì in Formula 1 Michele Alboreto. Uno dei tracciati più belli e divertenti dove guidare.è anche il posto dove si sono rotte più amicizie tra compagni di squadra. Le alleanze, se non sante, sicuramente solide, tra Villeneuve e Pironi e poi Senna e Prost si sono frantumate proprio qui sulle rive del Santerno tra una piadina, una gramigna e un bicchiere di lambrusco. Amicizie solide come una forma di Parmigiano Reggiano si sono sfaldate come uno squacquerone, il formaggio che da queste parti è obbligatorio assaggiare. Arrivano acome fratelli e se ne vanno come coltelli. Quest’anno il Gran premio è intitolato all’Emilia Romagna e al Made ...