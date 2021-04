Imola, le Frecce Tricolori celebreranno il GP di Formula 1 (Di sabato 17 aprile 2021) Oggi e domani, a Imola, le Frecce Tricolori saranno ad Imola per il GP di Formula 1. L’obiettivo sarà celebrare il legame con la Ferrari Non si sfreccia solamente in pista. Tra oggi e domani, infatti, in occasione del Gran Premio di Formula 1, nel cielo di Imola sFrecceranno anche le Frecce Tricolori. Il legame tra la pattuglia acrobatica e il cavallino rampante della Ferrari è molto forte, e dunque sicuramente sarà un onore vedere qualcosa di simile. L’appuntamento per il doppio sorvolo è per le 14.45 di Domenica 18 Aprile, con le luci verdi sul rettilineo dell’autodromo, ancora senza pubblico, che si accenderanno alle 15. In realtà già ieri gli Aermacchi MB 339 hanno effettuato numerosi passaggi sul circuito ... Leggi su zon (Di sabato 17 aprile 2021) Oggi e domani, a, lesaranno adper il GP di1. L’obiettivo sarà celebrare il legame con la Ferrari Non si sfreccia solamente in pista. Tra oggi e domani, infatti, in occasione del Gran Premio di1, nel cielo diranno anche le. Il legame tra la pattuglia acrobatica e il cavallino rampante della Ferrari è molto forte, e dunque sicuramente sarà un onore vedere qualcosa di simile. L’appuntamento per il doppio sorvolo è per le 14.45 di Domenica 18 Aprile, con le luci verdi sul rettilineo dell’autodromo, ancora senza pubblico, che si accenderanno alle 15. In realtà già ieri gli Aermacchi MB 339 hanno effettuato numerosi passaggi sul circuito ...

