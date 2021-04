Ilary Blasi, la reunion tra Letterine con Alessia Ventura su Instagram (Di sabato 17 aprile 2021) Una reunion tra ex Letterine che riporta i fan indietro nel tempo, a quando Ilary Blasi, Alessia Ventura e Morena Salvino erano ancora delle ragazzine e muovevano i loro primi passi nel mondo dello spettacolo. È quella che le tre showgirl hanno mostrato su Instagram, in una story che le vede vicine e unite come sempre. Ora sono tre donne, incredibilmente affascinanti, che non hanno perso però quello spirito goliardico e la voglia di stare insieme, nonostante gli anni trascorsi e le vite profondamente trasformate. Ilary, Alessia e Morena si sono concesse una serata fra amiche, approfittando della trasferta della conduttrice dell’Isola dei Famosi a Milano, dove si registra il reality. “Ginevra con le zie”, scrive Alessia ... Leggi su dilei (Di sabato 17 aprile 2021) Unatra exche riporta i fan indietro nel tempo, a quandoe Morena Salvino erano ancora delle ragazzine e muovevano i loro primi passi nel mondo dello spettacolo. È quella che le tre showgirl hanno mostrato su, in una story che le vede vicine e unite come sempre. Ora sono tre donne, incredibilmente affascinanti, che non hanno perso però quello spirito goliardico e la voglia di stare insieme, nonostante gli anni trascorsi e le vite profondamente trasformate.e Morena si sono concesse una serata fra amiche, approfittando della trasferta della conduttrice dell’Isola dei Famosi a Milano, dove si registra il reality. “Ginevra con le zie”, scrive...

